コメダ珈琲店(Komeda's coffee)と新宿中村屋のコラボレーションによる、焼き菓子「ご褒美喫茶シリーズ シロノワールパイ」「ご褒美喫茶シリーズ クロネージュケーキ」が登場。2024年11月1日(金)から2025年2月28日(金)まで、全国での期間限定発売される。コメダ珈琲店の人気デザートが焼き菓子に！コメダ珈琲店の人気スイーツ「シロノワール」と「クロネージュ」が、食べやすい焼き菓子になって登場。新宿中村屋とタッグを組み、 ケ