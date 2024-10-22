橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第18回が10月23日（水）に放送される。【写真】母・愛子（麻生久美子）と話す歩（仲里依紗）、ほか第18回場面カット【5点】10月22日（火）放送の第17回では……歩（仲里依紗）の博多ギャル連合を否定する言い方に怒った結（橋本環奈）は、港で佇み、幼い頃姉と一緒に過ごしていた昔を思い出す。1994年、両親の聖人（北村有起哉）と愛子（麻生久美子）は神