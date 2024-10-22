香川県に住むTさん一家にとって、2020年12月20日は忘れられない一日となりました。その日、Tさん夫妻はスーパーの駐車場で小さな猫を見かけました。仕事の用事があり一度その場を離れたものの、奥さんはその猫のことが頭から離れず、落ち着きを失ってしまうほど心配していました。Tさんもその強い気持ちを感じ取り、妻の「戻らなきゃ！」という訴えに従い、再び猫を探しに戻ることに。【写真】保護当時は、するどい目つき！その後