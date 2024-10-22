北京で20日早朝、暖かく湿った空気が冷たい地面を移動し、下層が冷却されて生じる「移流霧」が発生した。建物や木々は薄い霧に包まれ、ぼんやりと見え隠れし、まるで水墨画のような風景を描き出し、朝焼けでグラデーションに染まった空と共に、北京の街を美しく「加工」していた。（提供/人民網日本語版・編集/KM）