楽天は22日、本人の申し出により小山伸一郎二軍投手コーチの退団を発表した。小山コーチは15年に楽天で現役引退後、16年から一軍投手コーチ、二軍投手コーチなどを務め、今季は二軍投手コーチを担当していた。楽天は今オフ、本人の申し出によるコーチの退団は5人目となった。