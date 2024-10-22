24日に『2024年 プロ野球ドラフト会議 supported by リポビタンD』が開催される。煙山光紀アナウンサーがニッポン放送のドラフト中継でもおなじみの野球ライターの菊地高弘さんに、今年のドラフトの注目選手について伺った。今回は明治大の宗山塁選手について。菊地さんは、宗山選手をどう見ているのだろうかーー◆ 大学四天王（取材日＝2024年10月7日）煙山アナ「ニッポン放送のドラフト中継でお馴染み野球ライターの菊地高広さ