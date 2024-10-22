【ソウル聯合ニュース】今年７〜９月期に韓国入りした脱北者は男性１２人、女性６４人の計７６人で、１〜９月の合計は前年の同じ時期に比べ４２人増えた１８１人になった。韓国統一部の当局者が２２日、明らかにした。今年１〜３月期には４３人、４〜６月期には６２人の脱北者が韓国入りした。１〜９月に韓国入りした脱北者１８１人のうち男性は２２人、女性は１５９人だった。韓国入りした脱北者のほとんどは中国など第三国