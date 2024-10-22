「関西学生野球、関学−関大」（２２日、わかさスタジアム京都）今秋ドラフト１位候補の関大・金丸夢斗投手（４年・神港橘）が大学最後のマウンドに上がり、１回完全投球で締めた。八回から登板。先頭から２者連続で三ゴロに抑え、最後は一邪飛で三者凡退の立ち上がり。最速１５４キロを誇る直球や１１０キロ台の変化球を操って大学最終登板を終えた。スタンドからは中日のスカウトが熱視線を送った。