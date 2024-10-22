教職員の4分の3が「自腹」を切っている…本来は学校予算、公費で賄うべきものを、教師が自腹を切って自己負担をしている実態が明らかになっています。例えば採点用の赤ペンや授業用の教材、部活動の顧問として大会に臨む交通費等々…。【写真を見る】『積極的自腹』『消極的自腹』『強迫的自腹』…3つのカテゴリーに分けられる“教師の自腹”の実態具体的には昨年夏、公立小中学校教職員を対象に、その前年=2022年度に「自腹を切っ