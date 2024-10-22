パキスタンで再びポリオの感染が拡大しており、９月はワクチンを接種できなかった子どもが１００万人以上に上った/Asif Hassan/AFP/Getty Imagesパキスタン・イスラマバード（ＣＮＮ）パキスタンで再びポリオの感染が拡大している。当局によると、９月はワクチンを接種できなかった子どもが１００万人以上に上った。１０月には新規の症例が十数例確認され、今年の合計はこれで３９例になった。昨年はわずか６例にとどまっており、