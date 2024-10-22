[ドバイ ２１日 ロイター] - イラン外務省の報道官は２１日の記者会見で、イスラエルがイランの原子力施設を攻撃すると脅迫していると訴える書簡を国連原子力機関（ＩＡＥＡ）に送付したと明らかにした。イスラエルは、イランが１０月１日に行ったミサイル攻撃に報復すると表明しており、イラン核施設が標的になる可能性が指摘されている。報道官は「核施設攻撃の脅迫は国連決議に反しており、非難される。われわれはこの件で