[２２日 ロイター] - ロシア当局者が２２日明らかにしたところによると、ウクライナ軍が夜間にロシアのエタノール工場を無人機（ドローン）で攻撃し、火災が発生した。ロシアにある別の蒸留酒製造所２カ所もドローン攻撃を受けた。モスクワの南東４５０キロに位置するタンボフ州にあるエタノール工場が攻撃を受け、火災が発生した。現時点で負傷者は報告されていない。同州知事が明らかにした。ロシア国防省は空軍がウクライナ