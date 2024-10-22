アジア株豪州株は大幅下落、豪中銀の利下げ開始の遅れを懸念アナリストは投資判断引き下げ 東京時間14:00現在 香港ハンセン指数 20601.83（+123.37+0.60%） 中国上海総合指数 3285.49（+17.38+0.53%） 台湾加権指数 23419.74（-122.79-0.52%） 韓国総合株価指数 2575.45（-29.47-1.13%） 豪ＡＳＸ２００指数 8212.00（-132.39-1.60%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 81144.75（-6.52