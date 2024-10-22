米男子ツアーのZOZOチャンピオンシップは24日から4日間、千葉県の習志野CC（7079ヤード、パー70）で開催される。パリ五輪銅メダリストで21年大会覇者の松山英樹（32＝LEXUS）が22日、公式会見に出席し「日本でプレーできる楽しみな僕の中のイベントの一つなので頑張りたい」と意気込みを語った。この日は久常涼とインの9ホールを練習ラウンド。平日の練習日にも関わらず多くのギャラリーを引き連れ、最終18番パー5をバーディー