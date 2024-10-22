物価の上昇で消費者の節約志向が高まる中、流通大手がプライベートブランドの増量や値下げを始めます。【映像】イオン 自社ブランド商品約100品目を「実質値下げ」イオンは22日から順次、プライベートブランド「トップバリュ」のチーズや菓子パンなど約100品目で、価格を据え置き内容量を増やす「実質値下げ」を数量限定で行います。11月中旬からは一部商品の値下げもします。生活用品を扱う自社ブランドでも、ポットや敷パ