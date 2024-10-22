ガンバ大阪は22日、パナソニックスタジアム吹田で9月14日に開催されたJ1第30節・浦和レッズ戦におけるサポーターの違反行為に関する処分内容を発表した。クラブによると、Jリーグ試合運営管理規定に違反したのは侮辱的行為(侮辱的な内容・表現を含む物の持込及び掲出)。該当者1名に対し、無期限入場禁止(G大阪の全ての公式戦)を通告したという。G大阪は公式サイト上で「ガンバ大阪として【安心・安全なスタジアム運営】のた