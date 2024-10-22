TWICEのメンバーが、デビュー9周年記念日である10月20日に韓国で行ったファンミーティング『2024 TWICE FANMEETING [HOME 9ROUND]』のオフショットをInstagramで続々公開。MOMO（モモ）はバービー人形のようなミニスカート姿を投稿した。 【写真】美しさに磨きをかけ続けるTWICE、9周年記念日の様子 ■TWICEモモ、ナヨン＆チェヨンとのユニットショットも！ 9月に黒髪ロングから