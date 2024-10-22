今季パ・リーグ最下位に終わった西武は22日、来季のコーチングスタッフを発表した。既に発表されていた鳥越裕介ヘッドコーチ（53）に加えて、仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチ（53）、大引啓次内野守備・走塁コーチ（40）、辻竜太郎2軍野手コーチ（48）の4人を外部から新たに招へい。ファーム投手コーチに渡辺智男氏（57）、3軍野手コーチに木村文紀氏（36）が就任し、打撃コーチに立花義家氏（65）が復帰した。コーチングスタ