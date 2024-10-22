◇大学野球関西学生秋季リーグ最終節4回戦関大4―6関学大（2024年10月22日わかさスタジアム京都）関大が関学大との4回戦を4―6で落とし、7勝6敗の4位で今秋の全日程を終えた。今秋ドラフト1位候補に挙がる金丸夢斗（4年）は、4―6の8回から救援。三者凡退に仕留めて大学最終登板を終えた。24日のドラフト会議を目前に控えて各球団のスカウトがすでに視察を終えている中、球場では中日のスカウトが最終確認を行った。