[上海 ２２日 ロイター] - 外国機関によるオンショア人民元建て債券の保有が９月に１年余りぶりに減少した。元の上昇を受け、ヘッジを考慮に入れた債券保有の魅力が低下した。中国人民銀行（中央銀行）上海総部が発表したデータによると、中国の銀行間市場で取引されている債券のうち外国機関の保有額は９月末時点で４兆３９００億元（６１６１億４０００万ドル）と、前月末時点の４兆５２００億元を下回った。減少は昨年８月