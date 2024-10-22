福生市商工会・福生蔵開き実行委員会が主催し、福生市の産業振興のため、市の地域資源である「日本酒」を基軸とした二つの酒蔵における、合同の蔵開き事業を実施します。 第三回福生蔵開き  イベント名： 福生蔵開き開催日時： 2024年11月9日(土)10時〜16時開催場所： 石川酒造株式会社(東京都福生市熊川1)・田村酒造場(東京都福生市福生626)アクセス： 石川酒造株式会社(JR青梅線・西武拝島線拝島駅から徒