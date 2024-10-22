リレーションデザイン研究所は、業務用ワイン管理アプリ「winecode」の新機能(Webアプリ・iOSアプリ・Androidアプリ)を2024年10月22日(火)から提供中です。 リレーションデザイン研究所「winecode」  名称： winecode料金： 無料(有料プランあり)公式サイト： https://site.winecode.app/ リレーションデザイン研究所は、業務用ワイン管理アプリ「winecode」の新機能(Webアプリ・iOSアプリ・Andro