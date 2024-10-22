カリフォルニア州サンタクララ、2024年10月17日(現地時間発) - 商用組み込みLinux(R)のリーダーであるMontaVista(R) Software, LLCは、2023年初めに発表したコア製品およびサービスへの主要なセキュリティ機能の強化において大きな進展があったことを発表しました。MontaVistaは、「MVSecure」を使用したサプライ チェーン セキュリティの脅威を軽減する機能の強化と、AI対応のネットワーク セキュリティ、可観測性、インテリジェ