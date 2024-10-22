気象台は、午後2時25分に、大雨警報（土砂災害）を志布志市に発表しました。【警報エリアを確認】【大雨警報】鹿児島県・志布志市に発表大隅地方では、22日夕方まで土砂災害に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■志布志市□大雨警報【発表】・土砂災害22日夕方にかけて警戒・浸水1時間最大雨量30mm■錦江町□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒■肝付町□大雨警報・土砂災害22日夕方にかけて警戒