10月22日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2024」が開催。当歳馬セッションにて上場番号27番・サミターの2024（めす）が1億1000万円で落札された。【ミックスセール2024】ダノンザキッドの半妹に9600万円…DMMが落札ルイビルレーシングが落札サミターの2024は、父キズナ、母サミター、母父ロックオブジブラルタルという血統。生産牧場はノーザンファームで、きさらぎ賞を勝ったダ