10月22日、北海道苫小牧にあるノーザンホースパークで、「ノーザンファームミックスセール2024」が開催。当歳馬セッションにて上場番号22番・エピックラヴの2024（めす）が9600万円で落札された。【ミックスセール2024】エピファネイア産駒に1億円…母は亜G1勝ち馬DMM.comが落札エピックラヴの2024は、父ロードカナロア、母エピックラヴ、母父ダンシリという血統。生産牧場はノーザンファームで、ホープフルS勝ちのあるダノン