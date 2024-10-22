特撮ドラマ「海賊戦隊ゴーカイジャー」のゴーカイシルバー役などで知られる俳優で、詐欺の疑いで昨年10月に逮捕された池田純矢受刑者のX（旧ツイッター）が更新され、ファンらに向けた手紙が公開された。池田受刑者は12日に公開された1通目の手紙で、自身の起こした不祥事を謝罪するとともに、裁判で有罪判決を受けたことを報告。「これから約3年の休養期間ののち、第二章の幕を上げたい」と服役を終えた後の活動に向けた意気込み