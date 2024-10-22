Dominique Patton[パリ ２１日 ロイター] - フランス製薬大手サノフィは２１日、消費者向けヘルスケア部門オペラの株式５０％を米国のプライベートエクイティ（ＰＥ）企業、クレイトン・デュビリエ＆ライス（ＣＤ＆Ｒ）に売却する方向で独占的な交渉に入ったと発表した。サノフィによると、フランスの公的投資銀行ＢＰＩフランスがオペラ株の２％程度を取得し、少数株主となる見込み。オペラの市場価値は約１６０億ユーロ（１