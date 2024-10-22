【モデルプレス＝2024/10/22】女優の松本若菜が主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「わたしの宝物」（毎週木曜よる10時〜）の公式X（旧Twitter）が、21日に更新された。図書館の本の“こだわり”を明かし、話題を集めている。【写真】「わたしの宝物」図書館シーンに仕掛けられた“こだわり”◆松本若菜主演「わたしの宝物」本作は、夫以外の男性との子供を、夫との子と偽って産んで育てる「托卵（たくらん）」を題材に、大切な宝物