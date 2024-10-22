西武は２２日、来季のコーチングスタッフを発表した。すでに発表されている鳥越裕介ヘッドコーチに加え、新たに外部から４人のコーチを招へいした。巨人などでプレーし、ＤｅＮＡ２軍監督などを務めた仁志敏久氏が１軍野手チーフ兼打撃コーチに就任。球団ＯＢの立花義家氏が１８年ぶりに復帰して１軍打撃コーチを務める。また、１軍内野守備走塁コーチにはオリックス、日本ハムなどでプレーした大引啓次氏が就き、前オリックス