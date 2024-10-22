セ、パ両リーグは２２日、９、１０月度「大樹生命月間ＭＶＰ賞」を発表し、セ投手でヤクルト・吉村貢司郎投手が選ばれた。５試合で４勝０敗、防御率１・０４をマークした。受賞の感想などは以下の通り。―初受賞の感想。「率直に選んでいただき、大変光栄に思いますし、うれしかったです」―９、１０月の成績について、どう捉えているか。「僕一人の結果じゃないと思っているので、本当にいろんな方々の支えがあっての