【加藤恵 バニーVer.2nd】 2025年5月 発売予定 10月22日 予約受付開始 価格：24,200円 フリーイングは、1/6スケールフィギュア「加藤恵 バニーVer.2nd」を2025年5月に発売する。価格は24,200円。10月22日より予約受付を開始した。 本製品は劇場アニメ「冴えない彼女の育てかた Fine」に登場する「加藤恵」