岩手県警は、元警察官の菊地洋さん（６２）が扮（ふん）する「腹話術人形ヒロ君」に、「特殊詐欺等被害防止サポーター」を委嘱した。岩手県内で相次ぐ特殊詐欺やＳＮＳ型投資・ロマンス詐欺の被害防止に向けた広報活動に活躍してもらう狙いで、サポーターの委嘱は３８件目。菊地さんは、一関署勤務の２０１１年３月からヒロ君としての講話活動をスタート。元々は忘年会での一芸だったが、白塗りの顔に真っ赤な蝶（ちょう）ネク