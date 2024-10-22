西武は22日、来季のコーチングスタッフを発表した。課題の打撃力向上に向けて新たに昨季までDeNAで2軍監督を務めた仁志敏久、球団OBでソフトバンクなどでも指導した立花義家の両氏が1軍で打撃部門を担う。1軍の内野守備・走塁コーチにはヤクルトなどでプレーした大引啓次氏を招いた。1軍監督に昇格した西口文也ファーム監督の後任には小関竜也ファーム野手総合コーチが就く。このほか1軍投手コーチに新たに大石達也2軍投手コー