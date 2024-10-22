TOMORROW X TOGETHERが、中南米の大規模フェスティバルにK-POPグループとして初めて招待された。彼らは来年4月5日と6日（現地時間）、メキシコのParque Bicentenarioで開催される「AXE Ceremonia」にK-POPグループとして初めて出演する。ケンドリック・ラマー、ロザリア、トラヴィス・スコットなど、代表的なミュージシャンが過去に出演した同公演には、TOMORROW X TOGETHERの他に、チャーリー・XCXをはじめ、グローバルポップスタ