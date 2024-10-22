女性のスカート内を撮影したとして、大阪府警布施署は２１日、和歌山県橋本市、同県立特別支援学校職員（５７）を性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の容疑で逮捕したと発表した。職員は「女の子を盗撮するために来た」と容疑を認めている。発表では、職員は２０日午後２時３０〜５５分頃、東大阪市の施設で、かばんに仕掛けたビデオカメラで１０歳代の女性のスカート内を撮影した疑い。