気象台は、午後2時10分に、洪水警報を延岡市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】宮崎県・延岡市に発表南部平野部、北部平野部、南部山沿いでは、土砂災害に警戒してください。南部平野部、北部平野部では、低い土地の浸水に警戒してください。北部平野部では、河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■宮崎市□大雨警報・土砂災害22日夜遅くにかけて警戒・浸水1時間最大雨量35mmピーク