DeNAは22日、石川達也投手（26）に対し、来季の契約を結ばない旨を通告したと発表した。第2次戦力外通告期間は、CS全日程終了の翌日から日本シリーズ終了翌日までとなる。石川は横浜高、法大を経て20年育成ドラフト1位でDeNAに入団。2022年6月に支配下登録され、同年は3試合に登板。23年は28試合に登板し、0勝0敗3ホールド、防御率1.97をマーク。今季は15試合で0勝0敗2ホールド、防御率1.93の成績を残したが、5月25日の広島戦