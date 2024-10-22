ローカル線ぶらり旅ナンデスinわたらせ渓谷鐵道今回の舞台は・・・紅葉が見頃！秋の絶景わたらせ渓谷鐵道！栃木県間藤から群馬県桐生の全１７駅を走る美しい大自然と、グルメの宝庫！マドンナは日向坂46の河田陽菜さん！ご当地名物を探しながら午後７時３０分までに桐生駅へのゴールを目指す！〈出演者〉チョコレートプラネット・有岡大貴・石原良純・河田陽菜（日向坂46）〈放送で紹介した商品〉※価格は放送時のものになります