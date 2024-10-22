会話無しで意思疎通が！？根っからの陽キャ息子にアドバイスされる日々!? 「本物」すぎる我が子の生き様がかっこいい／ポジティブモンスターおすしの暮らし「陰」な母から、根っからの「陽」の息子が爆誕!?読めばあなたもつられてポジティブ思考になってしまうこと間違いなし！生まれた時から元気で明るく、自己肯定感の高いおすしくん。根っからの人見知りで内気な母・片山ゆまさんは「なぜ自分からこんなに明るい息子が生まれた