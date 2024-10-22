Photo: Dua Rashid - Gizmodo US ニューヨークで設立された高級オーディオブランドMaster & Dynamic（以下M&D）。そのプレミアムな音と美しいデザインで、オーディオファンの心を掴んで離しません。が、今秋発売された（日本は現時点では未発売）MW75 Neuroは、音だけでなくユーザーの心、いや脳に寄り添うヘッドホンとして話題。脳波を読み取り、集中力やストレスなどをサポートし