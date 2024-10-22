さらなる高みを目指して――。２０１６年にドラフト４位で巨人に入団した元左腕・池田駿氏（３１）が異色の道を歩んでいる。現役時代は主にリリーフとして活躍し、２１年の引退後は１日合計１０時間にも及ぶ猛勉強を１年１０か月も続け、合格率７．６７％（２３年当時）の超難関である公認会計士試験に一発で合格。第２の人生を歩む池田氏は本紙のインタビューに応じ、激動の半生と今後に描く未来を語った。最初は本当に１日５〜