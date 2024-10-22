アズパートナーズは、運営主体である介護付きホーム「アズハイム大田中央」が黒鶴稲荷神社と共に「神社・地域と共に歩む老人ホーム」として公益財団法人日本デザイン振興会が主催する「2024年度グッドデザイン賞」において、「グッドデザイン・ベスト100」に選出されました。 アズハイム大田中央「グッドデザイン・ベスト100」選出 ■概要受賞部門：中〜大規模集合住宅プロジェクト名：神社・地域と共に歩む老人ホ