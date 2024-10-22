1897年に出版され、その後の吸血鬼の設定を確立したホラー小説「吸血鬼ドラキュラ」の作者であるブラム・ストーカーが1890年に執筆し、その後100年以上にわたり行方不明となっていた短編小説が、アイルランドのアマチュア歴史家によって発見されました。gibbet-hill/story.md at main · mmastrac/gibbet-hill · GitHubhttps://github.com/mmastrac/gibbet-hill/blob/main/story.mdDublin City Council Bram Stoker Festi