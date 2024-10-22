日本ハムは２２日、千葉・鎌ケ谷の球団施設で江越大賀外野手（３１）、黒木優太投手（３０）、福田光輝内野手（２６）、安西叶翔投手（１９）の４選手に来季の契約を結ばないことを通達したと発表した。江越は１４年ドラフト３位で阪神に入団し、２２年１０月にトレードで日本ハムへ移籍。今季は出場１９試合、計１０打数で無安打だった。昨季はキャリアハイの１００試合に出場していた。黒木は１６年ドラフト２位でオリック