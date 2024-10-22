カンロとポケットモンスターのコラボレーションによるグミ第8弾「ピュレグミポケモン ピカチュウのミックチュウフルーツ味」が登場。2024年10月29日(火)より全国で発売される。「ピュレグミポケモン」第8弾は“ミックチュウフルーツ”味これまで7度にわたりタッグを組んできたカンロ「ピュレグミ」とポケットモンスターから、2024年秋冬に向けた新たなグミがラインナップ。今回のフレーバーは、パインやりんご、マスカットを組み合