サッカー元日本代表MF中田英寿氏（47）が22日、都内で行われたロッテ「YOIYO酒ガナッシュ＜黒龍酒造＞貴醸酒」記者発表会に出席した。9月25日に、現役時代からマネジメント契約を結ぶPR会社大手サニーサイドアップグループの執行役員エグゼクティブオフィサーへの就任を発表し、今月1日付で就任して以来、初の公の場となった。中田氏はこの日、自身が15年に設立した日本酒の販売促進事業を行う「JAPAN CRAFT SAKE COMPANY」の代