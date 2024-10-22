ボーイズグループTOMORROW X TOGETHERが、中南米の大規模な音楽フェスティバルに招待された。【写真】「心臓に悪い」ヨンジュンの“学生服姿”TOMORROW X TOGETHERは来る2025年4月5〜6日、メキシコの首都メキシコシティのビセンテナリオ公園で開催される「AXEセレモニア」に出演する。K-POPグループがラインナップに入ったのは初めてのことだ。「AXEセレモニア」は、ケンドリック・ラマー、ロザリア、トラビス・スコットなど、名立