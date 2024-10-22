【【推しの子】MEMちょ バズらせファッションVer.】 受注期間：10月22日～11月20日 2025年2月 発売予定 価格：27,500円 DMM Factoryは、フィギュア「【推しの子】MEMちょ バズらせファッションVer.」を2025年2月に発売する。受注期間は11月20日まで。価格は27,500円。 本製品は、アニメ「【推しの子】」より、B小町のメンバ&#