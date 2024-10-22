オリジナルTVアニメ『全修。』の放送時期が2025年1月に決定した。またティザーPV第2弾も発表された。『全修。』は制作をMAPPAが務めるオリジナルTVアニメ。メインスタッフとして、監督は山粼みつえ、脚本はうえのきみこ、キャラクター原案は辻野芳輝、キャラクターデザインは石川佳代子が担当する。主人公は、高校卒業後アニメーターとなり、あっという間に監督デビューを果たした広瀬ナツ子。ティザーPV第1弾では彼女が、上